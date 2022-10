Bihar News: सीवान में 200 रुपए के लिए हत्या, जुआ खेलने के दौरान घोंपा चाकू

Submitted by:

सिवान में जुआ विवाद में चाकू मारकर हत्या का मामला सामने आया है। जुआ खेलने के दौरान कुछ व्यक्तियों ने 200 रुपए के लिए चाकू मारकर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। हमला करने वाला व्यक्ति पेशेवर अपराधी बताया जा रहा है।

Murder While Gambling In Siwan, Friends Stabbed Man For 200 Rupees