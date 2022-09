बिहारः सदर अस्पताल के AC कमरे में शराब और कॉलगर्ल के साथ अय्याशी करते पकड़ाया हत्या का आरोपी

बिहार के वैशाली जिले से एक हैरान करने वाले मामले का खुलासा हुआ है। यहां सदर अस्पताल के नशा मुक्ति केंद्र को अय्याशी का अड्डा बना दिया गया था। पुलिस ने छापेमारी में वहां से हत्या के एक आरोपी को शराब और कॉलगर्ल के साथ पकड़ा है।

Bihar Vaishali Hajipur Prisoner Caught with call girl and wine in hospital