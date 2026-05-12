‘खुद मैसेज कर बताया’, जज अमन शर्मा सुसाइड केस में नया मोड़; पत्नी स्वाति मलिक के परिवार ने क्या कहा

दिल्ली में तैनात 30 वर्षीय जज अमन कुमार शर्मा की मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है। 2 मई को हुई इस घटना के बाद अमन के पिता प्रेम शर्मा ने दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने अमन की पत्नी स्वाति मलिक, उनकी बहन आईएएस अधिकारी निधि मलिक और उनके ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पिता का दावा है कि उनके बेटे को इस हद तक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया कि उसने मौत को गले लगा लिया। उसने दिल्ली में न्यायिक अधिकारी पत्नी स्वाति के सामने ही मौत को गले लगाया। लेकिन उसने बचाने के लिए कुछ नहीं किया।