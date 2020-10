Chhattisgarh : बच्ची को सिगरेट से जलाने वाला पुलिसकर्मी गिरफ्तार, बर्खास्तगी का आदेश

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में डेढ़ साल की एक बच्ची को सिगरेट से जलाने के आरोपी पुलिसकर्मी को प्रदेश पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पुलिसकर्मी को भिलाई के एक होटल से गिरफ्तार किया गया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डीजीपी डीएम अवस्थी ने आरोपी सिपाही को बर्खास्त करने के आदेश दिए हैं।

Chhattisgarh: A police personnel arrested for allegedly burning a one-year-old girl with cigarettes in Balod district.



"A complaint was lodged by the victim's mother against the accused, after which a case was registered. Further investigation is on," say police pic.twitter.com/mLc3w1rHA8