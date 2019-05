दिल्ली: सब-इंस्पेक्टर की हत्या पर बोले केजरीवाल- पुलिस सुरक्षित नहीं तो आम लोगों को क्या होगा

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में रात के अंधेरे में दिल्ली पुलिस के सब-इंस्पेक्टर की हत्या ने खलबली मचा दी है। बेशक दिल्ली पुलिस ( Delhi police ) ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया लेकिन राजधानी ( Delhi ) की काननू व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) ने कहा कि शहर में जब पुलिस तक सुरक्षित नहीं है, तब आम आदमी की सुरक्षा की जवाबदेही कौन लेगा।

Extremely shocking murder of Delhi Police sub inspector in Vivek Vihar last night. Who takes responsibility for safety of Delhiites when even police is not safe ? May God give courage to the family of late Rajkumar ji