फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' की पब्लिसिटी के लिए विवेक ने किया था 'अविवेकी' ट्वीट?

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के बाद और नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल 2019 को लेकर सोशल मीडिया पर लोग ढेर सारे पोस्ट कर रहे हैं। कुछ मोदी सरकार और कांग्रेस के पक्ष में हैंं तो कुछ विरोध कर रहे हैं। इन्हीं सब के बीच बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय ( Vivek Oberoi ) एक मीम शेयर कर बुरी तरह फंस गए हैं। ऐश्वर्या राय ( Aishwarya Rai ) को लेकर किए गए विवेक के ट्वीट से लोग इतने खफा हो गए हैं कि गिरफ्तारी तक की मांग उठने लगी है।

Vivek Oberoi: People are saying apologise, I have no problem in apologising, but tell me what wrong have I done? If I have done something wrong I will apologise. I don't think I have done anything wrong. What's wrong in it? Somebody tweeted a meme and I laughed at it. pic.twitter.com/d7z5362rwr — ANI (@ANI) May 20, 2019

मेरे एक मजाक को बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है:विवेक

लंबे विवाद के बाद विवेक ओबेरॉय ने अपने ट्वीट पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मेरे एक मजाक को लोगों ने मुद्दा बना दिया है। लोग मेरे माफी की मांग कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि मेरी गलत तो बताओ। मैं एक नहीं सैकड़ों बार माफी मांग लूंगा। मुझे नहीं लगता है कि मैने कुछ गलत किया है।

V Oberoi: Those in the meme don't have a problem, but everyone else has. Kaam karne jaate hain nahi non-issues ke upar netagiri shuru kar dete hain. Didi put someone behind bars for a meme, people are I be put behind bars too. They couldn't stop my film, now they are trying this. https://t.co/SxQehFDWFe — ANI (@ANI) May 20, 2019

कहीं ये पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं?

विवेक ओबेरॉय ने ममता बनर्जी मीम मामाले को लेकर कहा कि दीदी का मीम बनाने वाले को जेल में डाल दिया गया। कुछ लोग मुझे भी सलाखों के पीछे भेजना चाहते हैं। जब वे लोग मेरी फिल्मों को नहीं रोक पाएं तो अब इस तरह की कोशिशों में लगे हुए हैं।

विवेक ओबेरॉय के ट्वीट में है क्या?

दरअसल विवेक ओबेरॉय ने सोमवार को एक तस्वीर शेयर की है। ये तस्वीर तीन हिस्सों में है। पहली तस्वीर में ऐश्वर्या राय और सलमान खान एक साथ हैं, इसे विवेक ने ओपिनियन पोल बताया है। तस्वीर के दूसरे हिस्से में ऐश्वर्या राय के साथ विवेक ओबेरॉय दिख रहे हैं, इसे एग्जिट पोल बताया गया है। वहीं तीसरे और आखिरी हिस्से में ऐश्वर्या राय के साथ उनका परिवार है, जिसमें अभिषेक बच्चन और बेटी आराध्या दिख रही है। विवेक ओबेरॉय ने इसे रिजल्ट बताया है।

National Commission for Women issues notice to actor Vivek Oberoi demanding explanation over his tweet on exit polls. pic.twitter.com/E5h2Yrqyq8 — ANI (@ANI) May 20, 2019

राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिखाई सख्ती

विवाद बढ़ने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने सख्ती दिखाई है। आयोग ने अभिनेता विवेक ओबेरॉय को उनके आपत्तिजनक ट्वीट के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इससे पहले महाराष्ट्र महिला आयोग ने विवेक को नोटिस भेजा जाएगा। विवेक के ट्वीट पर तमाम सेलेब्स ने भी आपत्ति जाहिर की है।

गुहार लगाई है। आयोग की ओर से अभिनेता को नोटिस भेजा जाएगा। विवेक के ट्वीट पर तमाम सेलेब्स ने भी आपत्ति जाहिर की है।

NCP ने की गिरफ्तारी की मांग

विवेक ओबेरॉय के ट्वीट के साथ सोशल मीडिया पर जहां उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर की नेशनल कांग्रेस पार्टी (NCP) ने विवेक के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी ने कहा कि पद्मश्री से सम्मानित शख्स के लिए कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। राष्ट्रीय और राज्य महिला कमीशन क्या कर रहा है? उसके (विवेक ओबेरॉय) खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए और उसे गिरफ्तार करना चाहिए।