केरल: कांग्रेस नेता ओम जॉर्ज पर नौकरानी के साथ रेप करने का आरोप, पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता छीनी

नई दिल्ली। केरल से काफी चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है। कांग्रेस के एक बड़े नेता ओम जॉर्ज (Om George) पर नौकरानी के साथ रेप करने का आरोप लगा है। इस घटना के खुलासे से हड़कंप मच गया है। वहीं , पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत कांग्रेस नेता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और छानबीन शुरू कर दी है। इधर, पार्टी ने भी मामले में कार्रवाई करते हुए जॉर्ज को पद से निष्कासित कर दिया है और प्राथमिक सदस्यता भी छीन ली है।

#UPDATE : Congress suspends DCC member OM George from primary membership of the party. https://t.co/eqgb0LVfZ6

यह है पूरा मामला...

पुलिस के मुताबिक, 17 साल की पीड़ित पूरे परिवार के साथ कांग्रेस नेता ओम जॉर्ज के यहां काम करती थी। पीड़ित परिवार मूलरूप से आदिवासी है। पुलिस का कहना है कि डेढ़-दो साल से कांग्रेस नेता नाबालिग लड़की का यौन शोषण कर रहा था। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब तंग आकर पीड़ित लड़की ने खुदकुशी करने की कोशिश की। लड़की ने जैसे ही अपने घरवालों से सारी सच्चाई बताई सबके रोंगटे खड़े हो गए।

#Kerala: Police register case against Congress's District (Wayanad) Congress Committee member OM George for allegedly sexually assaulting a tribal girl for one&a half year. The girl has been shifted to a government shelter home. OM George is still absconding. pic.twitter.com/asR9ESdvwY