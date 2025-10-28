दंपती ने घर पर फंदा लगा की खुदकुशी

सूचना पर थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा मय जाब्ते मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया और ग्रामीणों की मदद से पति सत्यवीर उर्फ बॉबी (२८) पुत्र फद्दी जाटव एवं पत्नी निशा (२७) के शवों को फंदे से नीचे उतरवाया। पुलिस ने धौलपुर से एफएसएल टीम बुलाकर घर जांच करवा कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने बाद दोनों के शवों को बसेड़ी सीएचसी की मोर्चरी में पहुंचाया। उधर, परिजनों की तहरीर के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। थाना ब्रजेश मीणा ने बताया कि गांव हीरापुरा में दंपती सत्यवीर व उसकी पत्नी निशा ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल खुदकी की वजह क्या है, इसकी जानकारी की जा रही है।