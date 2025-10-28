दंपती ने घर पर फंदा लगा की खुदकुशी

- घटना की जानकारी होने पर मां की निकली चीख- एफएसएल टीम ने मौके से जुटाए आवश्यक साक्ष्य
- बसेड़ी थाने के गांव हीरापुरा की घटना
dholpur, बसेड़ी थाना क्षेत्र के गांव हीरापुरा में मंगलवार सुबह करीब 8 बजे एक मकान मे एक दम्पति के शव फंदे पर झूलते हुए मिले। पुलिस ने प्रथम दृष्टया आत्महत्या करने का अंदेशा जताया है। घटना के समय मकान में एक वृद्ध मां थी। घटनाक्रम की जानकारी होने पर मां की चीख निकल गई और आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर सीओ सरमथुरा व बसेड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और पड़ताल की।
सूचना पर थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा मय जाब्ते मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया और ग्रामीणों की मदद से पति सत्यवीर उर्फ बॉबी (२८) पुत्र फद्दी जाटव एवं पत्नी निशा (२७) के शवों को फंदे से नीचे उतरवाया। पुलिस ने धौलपुर से एफएसएल टीम बुलाकर घर जांच करवा कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने बाद दोनों के शवों को बसेड़ी सीएचसी की मोर्चरी में पहुंचाया। उधर, परिजनों की तहरीर के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। थाना ब्रजेश मीणा ने बताया कि गांव हीरापुरा में दंपती सत्यवीर व उसकी पत्नी निशा ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल खुदकी की वजह क्या है, इसकी जानकारी की जा रही है।
- दंपती के प्रथम दृष्टया सुसाइड करना प्रतीत हो रहा है। एफएसएल टीम बुलाकर मौके से आवश्यक साक्ष्य उठाए हैं। पीएम रिपोर्ट का इंतजार है, उसके बाद स्थिति और स्पष्ट होगी। फिलहाल पुलिस गहनता से जांच कर रही है।
- ब्रजेश मीणा, थाना प्रभारी बसेड़ी
बड़ी खबरेंView All
धौलपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग