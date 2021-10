आर्यन खान ने अरबाज मर्चेंज को वाट्सऐप मैसेज में क्यों लिखा, 'Let's have a blast'

मुंबई। क्रूज ड्रग मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गुरुवार को विशेष एनडीपीएस कोर्ट में आर्यन खान की जमानत याचिका का विरोध किया। इसके लिए एनसीबी ने आर्यन खान के फोन से मिली वाट्सएप चैट का हवाला दिया। रिपोर्ट में कहा गया है आर्यन की वाट्सएप चैट से मुख्य रूप से तीन निष्कर्ष निकले हैं।

पहलाः एनसीबी ने दावा किया है कि सबसे पहले अरबाज मर्चेंट के पास से जो 6 ग्राम चरस मिला वह अरबाज और आर्यन के इस्तेमाल के लिए था। एनसीबी के वकील, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत से आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट के बीच वाट्सऐप चैट पर ध्यान देने के लिए कहा, जिसमें 'उन्होंने कहा कि वे एक विस्फोट (Blast) करने जा रहे हैं।'

सिंह का कहना है कि पंचनामा से साफ पता चलता है कि अरबाज मर्चेंट के जूते से जो 6 ग्राम चरस मिला है, वह उनके इस्तेमाल के लिए था। वकील ने कहा, "उन्होंने लिखा कि 'वे' एक धमाका (blast) करने जा रहे हैं, कृपया इस पर ध्यान दें।"

Mumbai: Aryan Khan and 5 others shifted to the common cell from quarantine barrack in the jail after their Covid report came negative, says Nitin Waychal

superintendent of Arthur Road Jail