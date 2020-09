दिल्ली में बेखौफ अपराधी, AAP MLA Raghav Chadha की कार का शीशा तोड़ लैपटॉप किया चोरी

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं इस ताजा उदाहरण देखने को मिला है। राजेंद्र नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा (Aap MLA Raghav Chadha ) की कार का शीशा तोड़कर बाइक सवार बदमाश उनका लैपटॉप और कुछ दस्तावेज चोरी कर ले गए।

एमएलए चड्ढा के नारायणा विहार स्थित घर के सामने ये वारदात हुई है। कार उनके घर के सामने खड़ी थी। बाइक सवार लोगों ने चोरी की इस घटना को अंजाम दिया।

दिल्ली में अपराधी बैखोफ होकर जुर्म को अंजाम दे रहे हैं। आम जनता तो दूर अब आम आमदी पार्टी के नेता भी सुरक्षित नहीं है। आप विधायक राघव चड्ढा के साथ हुई घटना को तो इसी तरफ इशारा कर रही है।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, सोमवार को दो बाइक सवारों ने आप विधायक राघव चड्ढा नारायण विहार स्थित आवास के बाहर पार्किंग में खड़ी गाड़ी के ग्लास तोड़ दिए। उसके बाद उन लुटेरों ने उसके अंदर रखे लैटपॉप को लेकर फरार हो गए।

Two bike-borne men broke window glass of the car of AAP MLA Raghav Chadha (in file photo) & stole his laptop from the car which was parked outside his residence in Naraina Vihar on Monday. A case has been registered: Delhi Police pic.twitter.com/G5tS0TDyLz