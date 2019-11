दिल्ली हवाई अड्डे पर सख्त पहरा, ड्रोन की सबसे बड़ी खेप जब्त

नई दिल्ली। कस्टम विभाग की टीम ने शुक्रवार को इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर ड्रोन की एक बड़ी खेप पकड़ी। इस सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। इतनी बड़ी तादाद में दिल्ली हवाईअड्डे पर ड्रोन पकड़े जाने का यह पहला मामला है।

कस्टम विभाग के एक उच्च पदस्थ सूत्र ने शुक्रवार को बताया, "शुक्रवार को दिन में एक शख्स को ग्रीन चैनल पार करते ही शक के आधार पर रोक लिया गया। यह संदिग्ध शख्स हांगकांग से दिल्ली पहुंचा था।"

सूत्र ने बताया कि सामान की तलाशी लेने पर संदिग्ध के पास से बड़ी संख्या में ड्रोन, मोबाइल फोन और मेमोरी कार्ड मिले। आगे की पूछताछ में पकड़े गए संदिग्ध ने कबूला कि वह इससे पहले की खेप में हांगकांग से ही करीब 10 हजार मेमोरी कार्ड भी तस्करी कर ला चुका था।

Delhi: One passenger was arrested by Customs at Indira Gandhi Int'l Airport today. 4 DJI drones with camera, 4 Mi drones with camera, 6 Apple iPhone 11 Pro (256 GB), 3 Apple iPhone 11 Pro (64 GB), 10000 memory cards with total value of Rs 26,25,000 were seized from his possession pic.twitter.com/xtemO2aIOt