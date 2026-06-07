पत्नी और साले ने रची खौफनाक साजिश! इंजीनियर को कार से दो बार कुचकर उतारा मौत के घाट

महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड तालुका में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शुरुआती जांच में सड़क दुर्घटना लग रही एक घटना अब एक सुनियोजित हत्या साबित हुई है। ठाणे जिले के शहापुर में मृदा एवं जल संरक्षण विभाग में कार्यरत इंजीनियर लक्ष्मण मंडले की कार से कुचलकर हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि इस हत्याकांड की साजिश उनकी पत्नी और साले ने मिलकर रची थी। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है।