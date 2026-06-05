5 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

‘पापा मैं ठीक हूं’, कुछ देर बाद आई खुदकुशी की खबर, झकझोरा देगा 20 वर्षीय पूजा की मौत का मामला

महाराष्ट्र से झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। जहां महज 20 साल की एक नवविवाहिता ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के भाई ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाये है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश तेज कर दी है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jun 05, 2026

Maharashtra Crime News

बीड में 20 वर्षीय विवाहिता ने की आत्महत्या

महाराष्ट्र के बीड जिले के गेवराई शहर से एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां 20 वर्षीय एक विवाहिता ने कथित रूप से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मृतका के मायके वालों ने पति समेत ससुराल के छह लोगों पर दहेज को लेकर मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना देने का गंभीर आरोप लगाया है।

मृतका की पहचान पूजा प्रमोद सुरवसे (20) के रूप में हुई है। उसकी शादी हाल ही में प्रमोद साईनाथ सुरवसे से हुई थी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है, जबकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

शाम को मिली बेटी की मौत की सूचना

परिजनों के अनुसार, घटना वाले दिन पूजा का अपने परिवार के सदस्यों से संपर्क हुआ था। तब सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ समय बाद शाम के वक्त उसके पिता को फोन पर सूचना मिली कि उनकी बेटी ने फांसी लगा ली है।

यह खबर मिलते ही परिवार के सदस्य तुरंत गेवराई के सरकारी अस्पताल पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि पूजा की मौत हो चुकी है। इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

भाई ने दर्ज कराई शिकायत

पूजा की मौत के बाद उसके भाई ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में पति और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। परिवार का आरोप है कि शादी के बाद से ही पूजा को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और उस पर मायके से पैसे लाने का दबाव बनाया जा रहा था।

पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, पूजा के पति प्रमोद सुरवसे, ससुर साईनाथ सुरवसे, सास उषाबाई सुरवसे, जेठ गणेश सुरवसे, जेठानी आरती सुरवसे और ननद अर्चना तुलसे उस पर व्यवसाय के लिए मायके से पैसे लाने का दबाव बना रहे थे।

क्या है आरोप?

शिकायत में कहा गया है कि पैसे नहीं लाने पर पूजा को मानसिक रूप से परेशान किया जाता था और उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। मायके वालों का आरोप है कि लगातार हो रहे इस उत्पीड़न से तंग आकर उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस घटना ने एक बार फिर दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा जैसे गंभीर मुद्दों को उजागर किया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आत्महत्या के पीछे वास्तविक परिस्थितियां क्या थीं और क्या मृतका को सच में ससुराल में परेशान किया जा रहा था।

महज 20 वर्ष की उम्र में पूजा की मौत से परिवार और रिश्तेदार गहरे सदमे में हैं। स्थानीय लोगों के बीच भी इस घटना को लेकर चर्चा का माहौल है। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, फिलहाल पुलिस सभी तथ्यों और साक्ष्यों की जांच कर रही है।

तरबूज में कैसे पहुंचा चूहे मारने का जहर? दूसरी फॉरेंसिक रिपोर्ट से उलझी गुत्थी, जांच में नया मोड़

ये भी पढ़ें
Mumbai Family Watermelon Death Mystery

खबर शेयर करें:

Updated on:

05 Jun 2026 02:59 pm

Published on:

05 Jun 2026 02:55 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / ‘पापा मैं ठीक हूं’, कुछ देर बाद आई खुदकुशी की खबर, झकझोरा देगा 20 वर्षीय पूजा की मौत का मामला

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

शिल्पा शिंदे के कबूलनामे पर भड़के अशोक पंडित, बोले- ‘अपने फायदे के लिए किसी की छवि खराब करना शर्मनाक’

Shilpa Shinde Controversy
TV न्यूज

‘पब्लिक में ड्रामा क्यों’,रणवीर सिंह-डॉन 3 कंट्रोवर्सी पर जीशु सेनगुप्ता ने तोड़ी चुप्पी

'पब्लिक में ड्रामा क्यों',रणवीर सिंह-डॉन 3 कंट्रोवर्सी पर जीशु सेनगुप्ता ने तोड़ी चुप्पी
मनोरंजन

Amitabh Bachchan ने किया जिंदगी की परेशानियों पर पोस्ट, लिखा- सबका अंत निश्चित है, बदलाव को स्वीकार करें

Amitabh Bachchan upset and share cryptic post life problems and change with deep thoughts
बॉलीवुड

पहली रसोई में भाग्यश्री से हुई थी बड़ी ‘गलती’, ससुर भी हो गए थे नाराज, एक्ट्रेस ने खुद सुनाया किस्सा

Bhagyashree
मनोरंजन

NEET पेपर लीक में छात्रा के सुसाइड पर भड़कीं देवोलीना भट्टाचार्जी, PM नरेंद्र मोदी से कहा- आप निराश कर रहे हैं

NEET paper leak after student sneha Suicide Devoleena Bhattacharjee angry on PM Narendra modi and dharmendra pradhan
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.