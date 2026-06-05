‘पापा मैं ठीक हूं’, कुछ देर बाद आई खुदकुशी की खबर, झकझोरा देगा 20 वर्षीय पूजा की मौत का मामला

महाराष्ट्र के बीड जिले के गेवराई शहर से एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां 20 वर्षीय एक विवाहिता ने कथित रूप से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मृतका के मायके वालों ने पति समेत ससुराल के छह लोगों पर दहेज को लेकर मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना देने का गंभीर आरोप लगाया है।