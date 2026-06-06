कोटा: कक्षा 10 की छात्रा से ज्यादती के अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास, 20 हजार रुपए का जुर्माना

इधर एक अन्य मामले में अजमेर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर सो रही मासूम बालिका को अगवा कर यार्ड में खड़ी गाड़ी में उसके साथ दुष्कर्म करने के दो वर्ष पुराने मामले में पॉक्सो अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। न्यायाधीश हेमंत सिंह बाघेला ने अभियुक्त फुलेरा क्षेत्र निवासी अमरचन्द उर्फ टीकम को दोषी ठहराते हुए अधिकतम बीस वर्ष के कठोर कारावास एवं कुल 26,500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। आदेश में लिखा कि अभियुक्त ने 11 वर्ष की नाबालिग का अपहरण कर उसको गंभीर रूप से घायल कर दुष्कर्म किया। ऐसे अभियुक्त के विरूद्ध नरमी का रूख नहीं अपनाया जा सकता। उसे कठोर दण्ड देना न्यायोचित होगा।