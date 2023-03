दिल्लीः एयरफोर्स अफसर ने खाया जहर, हॉस्पिटल पहुंचते ही मौत, घर आकर पत्नी ने भी दे दी जान

Delhi Suicide Case: राजधानी दिल्ली से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एयरफोर्स के एक पूर्व अधिकारी ने जहर खाकर अपनी जान दे दी है। उनकी मौत के तुरंत बाद एयरफोर्स अफसर की पत्नी ने भी जान दे दी। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

Delhi Defence Colony EX Airforce Officer and His Wife Killed Themselves