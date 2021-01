Delhi : अमेजन स्टोर में लगी आग, दो घायल

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके से शनिवार सुबह आग ( Fire ) की घटना सामने आई है। आग रोहिणी के सेक्टर-6 स्थित अमेजन के एक स्टोर ( Amazon store ) में लगी है। आग की इस घटना में एक महिला और एक फायरमैन के झुलसने की सूचना है। दोनों के पास के अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली फायर विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि आग लगने के कारणों के अभी पता नहीं लग पाया है। विभागीय स्तर पर घटना की जांच शुरू कर दी गई है।

A fire broke out at a store of Amazon in Sector-6 area of Rohini early morning today. A woman and a fireman sustained burn injuries in the fire and were rushed to Ambedkar hospital: Delhi Fire Service pic.twitter.com/qaaJRQ4KYv