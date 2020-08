Delhi :  खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स समर्थक 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, पूछताछ जारी

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में रविवार को खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स ( Khalistan Zindabad Force ) के समर्थक दो संदिग्ध आतंकी को दिल्ली पुलिस ( Delhi Police ) ने गिरफ्तार किया है। तथाकथित दोनों आतंकियों की पहचान इंद्रजीत गिल और जसपाल सिंह के रूप में हुई है। दोनों को हिरासत में लेने के बाद से पूछताछ जारी है।

2 members of terrorist outfit Khalistan Zindabad Force, Inderjeet Gill & Jaspal Singh arrested from Delhi. They raised Khalistan flag on eve of Independence Day at Distt Collector office in Moga,Punjab. They also joined banned channel,Sikhs For Justice: Special Cell, Delhi Police pic.twitter.com/2soTS4wzf9