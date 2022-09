Delhi news: मंगोलपुरी में गणेश विसर्जन के दौरान हमले में जख्मी हुए युवक की मौत, चार घायल

मंगोलपुरी में गणेश विसर्जन से लौटे युवक की कुछ लोगों ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। झगड़े की वजह साफ नहीं है। मौके से मिले वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के जरिए हमलावरों की पहचान हुई। उनके खिलाफ पुलिस पुख्ता सबूत जुटाने में लगी हुई है।

दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। वारदात में चार युवकों के घायल होने की बात बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक वारदात में अरमान नाम के युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अरमान गणेश पूजा में शामिल हुआ था। इसके बाद हमलावरों ने गुस्से में उसे अपना निशाना बनाया और उसकी हत्या कर दी। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि यह विवाद बाइक टच होने के बाद शुरू हुआ था। घटना के बाद चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Man stabbed to death in Mangolpuri during Ganesh immersion