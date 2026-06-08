Haryana Hit-and-Run Case: पहले टक्कर मारी, फिर इलाज के बहाने 90 मिनट घुमाया, मरने पर सड़क किनारे फेंका शव

हरियाणा के पंचकूला जिले से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। पिंजौर में सड़क हादसे के बाद पिकअप सवारों ने घायल सिक्योरिटी गार्ड को अस्पताल पहुंचाने के बहाने गाड़ी में बिठाया, लेकिन इलाज कराने के बजाय वे करीब डेढ़ घंटे तक उसे सड़क पर लेकर इधर-उधर घूमते रहे। जब घायल ने दम तोड़ दिया, तो आरोपियों ने उसकी लाश को तिरपाल में लपेटकर सड़क किनारे फेंक दिया और फरार हो गए।