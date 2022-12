नागौर कोर्ट शूटआउट का मास्टरमाइंड पूरी गैंग के साथ गिरफ्तार, नेपाल भागने की तैयारी में था

Submitted by:

नई दिल्लीPublished: Dec 27, 2022 09:09:38 am

Nagaur Court Shootout Case: 19 सितंबर को राजस्थान के नागौर में जिला अदालत के बाहर हथियारबंद हमलावरों ने संदीप बिश्नोई उर्फ सेठी नामक गैंगस्टर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस गोलीबारी चार अन्य लोग घायल हुए थे। अब इस शूटआउट के मास्टरमाइंड सहित पूरी गैंग को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

Delhi Police Arrest Mastermind of Shootout Case Outside Nagaur Court of Rajasthan