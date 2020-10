महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाना ट्रैफिक एसआई गिरफ्तार, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एसआई को चार महिलाओं और एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के आरोप में शनिवार शाम को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एसआई का नाम पुनीत ग्रेवाल बताया जा रहा है। जिसके खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस अधिकारियों के अनुसार आज यानी सोमवार को उसे कोर्ट में टेस्ट आईडेंटिफिकेशपन परेड के लिए एप्लीकेशन डाली जाएगी। वहीं कोर्ट में पीडि़तों के सीआरपीसी के 164 के तहत बयान दर्ज होंगे।

Delhi: A Sub Inspector, associated with traffic unit, arrested & sent to judicial custody for allegedly molesting multiple women. Four FIRs registered against him under IPC & POCSO Act. A senior official of the Police says that disciplinary action against him has been initiated.