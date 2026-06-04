गर्लफ्रेंड ने की iPhone दिलाने की जिद तो लड़ने ने कर डाली 11.39 लाख की डकैती, पुलिस ने ऐसे किया भंडाफोड़

महाराष्ट्र के नागपुर से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। नागपुर की कलमना पुलिस ने एक गोदाम में सेंधमारी कर करीब 11.39 लाख रुपये का सामान चुराने के आरोप में दो नाबालिगों समेत तीन लोगों को पकड़ा है। जब पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की, तो चोरी की जो वजह सामने आई उसने पुलिस अधिकारियों के भी होश उड़ा दिए। दरअसल, एक नाबालिग आरोपी की गर्लफ्रेंड ने उससे एक महंगे आईफोन (iPhone) की डिमांड की थी। प्रेमिका की इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए नाबालिग ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया।