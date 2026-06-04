विप्रो में भी TCS जैसा कांड! पूर्व कर्मचारी बोली- हिंदू महिलाओं का हो रहा उत्पीड़न, आवाज उठाने पर नौकरी से निकाला

देश की प्रमुख आईटी कंपनियों में शामिल विप्रो टेक्नोलॉजीज (Wipro Technologies) भी नासिक टीसीएस (TCS) जैसे एक गंभीर विवाद में घिर गई है। पुणे की एक पूर्व महिला कर्मचारी ने कंपनी के कुछ अधिकारियों पर धार्मिक उत्पीड़न, कार्यस्थल पर भेदभाव और दबाव बनाकर नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। महिला ने इस संबंध में हिंजवडी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और कंपनी को कानूनी नोटिस भी भेजा है।