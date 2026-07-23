छात्रों के आंदोलन में शामिल होंगे अन्ना हजारे, अहिल्यानगर के गांधी स्मारक पर करेंगे मौन आंदोलन

Anna Hazare PM Modi Letter: नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और प्रश्नपत्र लीक को लेकर जारी छात्र आंदोलन को अब वरिष्ठ समाजसेवी अन्ना हजारे का समर्थन मिल गया है। अन्ना हजारे ने आंदोलनरत छात्रों के पक्ष में खुलकर आवाज उठाई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को बेहद दुखद बताया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में टकराव के बजाय संवाद ही सबसे बेहतर रास्ता है।