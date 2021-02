दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 24 घंटे के अंदर हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में शनिवार को हुई लूट और हत्या मामले में दिल्ली पुलिस को 24 घंटे के अंदर दो लोगों को गिरफ़्तार करने में सफलता मिली है। उत्तर पश्चिम दिल्ली की डीसी ऊषा रंगरानी इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि हमने आरोपियों के पास से स्कूटी भी बरामद कर ली है।

Delhi: Two persons were arrested today in connection with yesterday's incident in Adarsh Nagar area wherein a woman was stabbed during a snatching attempt & later died at a hospital.



Special Investigation Team has been set up to probe the case.