ऐसे हत्थे चढ़ा दीप सिद्धू, पुलिस की स्पेशल टीम ने दी पूरी जानकारी

नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली स्थित लाल किले पर हुए बवाल मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया है। दीप सिद्धू (Deep Sidhu) को दिल्ली पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार किया है।

खास बात यह है कि पंजाबी गायक सिद्धू को पुलिस मंगलवार को 4.30 बजे तीस हजारी कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट में पेशी के बाद क्राइम ब्रांच को सौंप देगी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आकिर किस तरह घटना के 14 दिन बाद दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया गया।

#WATCH| Delhi Police Special Cell arrests Deep Sidhu, an accused in 26th Jan violence in Delhi pic.twitter.com/cb6tN5eR1u