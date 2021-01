लाल किला हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची जालंधर, 2 युवकों की तलाश में मारे छापे

नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली के लाल किले पर हुई हिंसक घटना की जांच तेजी से जारी है। आज इस मामले में दिल्ली पुलिस ( Delhi Police ) की एक टीम जालंधर पहुंची। दिल्ली पुलिस की टीम दो युवकों की तलाश में वहां पहुंची है। जांच टीम के सदस्यों को तरनतारन के दो युवकों की लाल किला हिंसा मामले में तलाश है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में छापेमारी भी की है। लेकिन अभी तक किसी के गिरफ्तारी की सूचना नहीं है।

Punjab: A Delhi Police team reached Jalandhar y'day in connection with violence at Red Fort on Jan 26. DCP Investigation, Jalandhar says, "There was info that two youth from Tarn Taran who were part of the violence are in Jalandhar. They raided the area but the two weren't found" pic.twitter.com/Sy04Xz4zGb