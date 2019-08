प्रवर्तन निदेशालय ने कार्ति चिदंबरम को थमाया नोटिस, दिल्ली आवास खाली करने का आदेश

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ( enforcement directorate ) ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस केे वरिष्‍ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति (Karti Chidambaram) को दिल्‍ली के जोर बाग स्थित आवास खाली करने का निर्देश दिया है। इससेे पहले ईडी ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में कार्ति के इस आवास को कुर्क किया था।

बता दें कि कार्ति चिदंबरम आईएनएक्‍स मीडिया मामले में आरोपी हैं। धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत दिए गए पूर्व के एक आदेश पर अमल करते हुए ईडी ने बुधवार शाम कार्ति को आवास खाली करने का नोटिस जारी किया है।

प्रवर्ततन निदेशालय ने ( Enforcement Directorate ) ने पिछले साल 10 अक्टूबर को नई दिल्‍ली जोर बाग स्थिति 115-ए ब्लॉक 172 की संपत्ति कुर्क की थी।

Enforcement Directorate (ED) has served a notice to Congress MP, Karti Chidambaram to vacate his Jor Bagh, Delhi house in connection with the INX media case. (file pic) pic.twitter.com/VWuSKoYND3