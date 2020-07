Jammu Kashmir: Tral में एक बार फिर Encounter जारी, 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर

नई दिल्ली। एक तरफ पूरा देश कोरोना वायरस ( coronavirus ) से जूझ रहा है। वहीं, दूसरी तरफ घाटी में आतंकी गतिविधि थमने का नाम नहीं ले रहा है। जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) के त्राल ( Tral ) में एक बार फिर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ ( Encounter ) जारी है। सूचना के आधार पर इलाके में तीन दहशतगर्त के छिपे होने की खबर है।

Tral में एनकाउंटर जारी

जानकारी के मुताबिक, पुलिस को सूचना मिली थी कि पुलवामा ( Pulwama ) के त्राल ( Encounter in Tral ) इलाके में कुछ आतंकी छिपे हैं। सूचना के आधार पर CRPF और स्थानीय पुलिस ( Jammu Kashmir Police ) की टीम ने इलाके में घेराबंदी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों को देखते ही आतंकियों ( Terrorist ) ने फायरिंग शुरू कर दी। भारतीय जवानों ( Indian Army ) की ओर से जवाब दिया जा रहा है। अब तक जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक इलाके में मुठभेड़ जारी है। बताया जा रहा है कि दो से तीन आतंकी छिपे हैं। फिलहाल, सर्च ऑपरेशन ( Search Operation ) जारी है। 24 घंटे में त्राल इलाके में यह दूसरा मुठभेड़ है, जबकि 48 घंटे में तीसरा एनकाउंटर है।

Anantnag में मारे गए थे आतंकी

वहीं, मंगलवार को जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) के अनंतनाग ( Encounter in Anantnag ) के वाघमा इलाके में सुरक्षाबलों ने एनकाउंटर में दो आतंकी मार गिराए थे। वहीं, सोमवार को अनंतनाग जिले के खुलचोहर इलाके में सुरक्षाबलों ने तीन आतंकियों को मार गिराया था। आलम ये है कि घाटी में लगातार मुठभेड़ जारी है। हर दिन यहां आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। अकेले जून महीने में जम्मू-कश्मीर में 51 आतंकियों को मार गिराया गया है। वहीं, हाल ही में डोडा ( Doda ) जिले को आतंकी मुक्त घोषित किया गया था।

