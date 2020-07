Jammu Kashmir: Shopian में सुबह-सुबह Encounter, सुरक्षाबलों ने तीन आतंकियों को किया ढेर

नई दिल्ली। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना वायरस ( coronavirus ) से जूझ रही है। वहीं, दूसरी तरफ भारत ( India ) में आतंकी लगातार 'नापाक' वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। आलम ये है कि जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) में हर दिन सुरक्षाबलों और आंतकियों ( Terrorists ) के बीच मुठभेड़ हो रही है। एक बार फिर शोपियां ( Shopian ) इलाके में एनकाउंटर ( Encounter ) जारी है। इस मुठभेड में भारतीय सेना ( Indian Army ) ने अब तक तीन आतंकियों को ढेर कर दिया है।

Encounter में तीन आतंकी ढेर

जानकारी सुरक्षाबलों को जानकारी मिली थी कि शोपियां ( Encounter in Shopian ) इलाके में कुछ आतंकी छिपे हैं। साथ ही कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस, CRPF की संयुक्त टीम इलाके में पहुंची और घेराबंदी शुरू कर दी। सुरक्षाबलों को देखते हुए आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग ( Firing ) शुरू कर दी। इसके बाद भारतीय सेना ( Indian Army ) ने भी कार्रवाई शुरू कर दी। दोनों और से ताबड़तोड़ फायरिंग में सुरक्षाबलों ने तीन आतंकियों को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि इलाके में अभी कुछ और आतंकी छिपे हैं। फिलहाल, मुठभेड़ ( Encounter ) जारी है और सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सर्च ऑपरेशन अभी जारी। वहीं, एनकाउंट को लेकर ज्यादा जानकारी का इंतजार है। वहीं, अभी यह बताया गया है कि मारे गए आतंकी किस संगठन के हैं।

Jammu & Kashmir: Three terrorists killed in an encounter at Amshipora area of Shopian. Operation still in progress. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/6RpE7qX7Xr