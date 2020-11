बॉलीवुड अभिनेत्री Raveena Tandon के नाम से फर्जी ट्विटर अकाउंट, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन के नाम से एक फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाने और उसका दुरुपयोग करने का मामला सामने आया है। मामले का खुलासा होने के बाद रवीना टंडन ने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुंबई में एफआईआर दर्ज कराई है। बॉलीवुड अभिनेत्री ने अज्ञात व्यक्ति पर उनके नाम से गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।

Maharashtra: Case registered against an unknown person for creating a fake Twitter account in the name of actor Raveena Tandon and posting tweets defaming Mumbai Police