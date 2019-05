फरीदाबाद: वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश में था पोलिंग एजेंट, वीडियो वायरल होने पर EC ने लिया एक्शन, गिरफ्तार

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के छठवें चरण का मतदान रविवार को संपन्न हो गया। जानकारी के मुताबिक रविवार शाम 6 बजे तक लगभग 59.70 प्रतिशत मतदान हुआ। इसी बीच फरीदाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, वहां एक पोलिंग एजेंट को बूथ कैप्चरिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने की घटना की पुष्टि

मामला का खुलासा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो से हुआ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह पोलिंग एजेंट वोट डालने आए लोगों की वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। इस घटना की चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने भी पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि रविवार दोपहर को एक पोलिंग एजेंट को गिरफ्तार किया गया था और अब चुनाव आयोग मामले की जांच कर एक रिपोर्ट भी देगा। लवासा ने इस संबंध में एक ट्वीट किया है।

Matter taken very seriously by the administration of Faridabad district. ARO Bharat Bhushan Gogia HCS rushed to the spot . Soon he was joined by the observer SH. Sanjay Kumar who investigated the entire matter.

The person in the video is the Polling agent who has been arrested in the afternoon itself. FIR lodged. He was trying to effect at least 3 lady voters. Observer & ARO with teams visited the booth at Asawati in prithala constituency. He is satisfied that voting was never vitiated