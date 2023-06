Crime News: अतीक के गुर्गों ने पैसा लेकर नहीं की जमीन की रजिस्ट्री, बंधक बनाकर की मारपीट, मामला दर्ज

Submitted by:

इलाहाबादPublished: Jun 20, 2023 08:38:29 am

UP Crime News: प्रयागराज के पुरामुफ्ती थाने में माफिया अतीक अहमद के कई करीबी गुर्गों पर कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इनपर चकिया के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर मसूद अहमद ने FIR दर्ज कराई है।

FIR against Atiq Ahmed henchmen for land registry and assault