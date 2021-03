दिल्ली: कश्मीर गेट ISBT में लगी आग, दमकल की 9 गाडियां मौके पर

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली के कश्मीरी गेट आईएसबीटी बस अड्डे में भाग लग गई है। बस अड्डे से धुएं और आग की ऊंची-ऊंची लपटें निकलता देख पूरे इलाकें में सनसनी फैल गई। आग बस अड्डे के छठवें फ्लोर पर लगी है। घटना की सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की 9 गाडिय़ों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग में कितना नुकसान हुआ है, अभी तक इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। जबकि आग लगने के कारणों का भी अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में लगी है।

#UPDATE: Fire that had broken out on the 6th floor of the ISBT building in Delhi, is now under control. pic.twitter.com/b7BfBAvPLz