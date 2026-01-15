वन विभाग की टीम पर पथराव, राजकीय वाहन क्षतिग्रस्त

धौलपुर. सरमथुरा उपखंड क्षेत्र में वनकर्मी जितेन्द्र शेखावत की मौत के बाद वन विभाग की ओर से अवैध खनन के विरुद्ध चलाए जा रहे संयुक्त अभियान के तहत वनखण्ड मदनपुर में अवैध खनन में शामिल हाइड्रा मशीन को जब्त किया गया। वन विभाग की ओर से हाइड्रा मशीन जप्त करने के बाद कछपुरा के ग्रामीणों ने विरोध करते हुए गांव में वन विभाग की टीम पर घेरकर पथराव कर दिया। वनविभाग की टीम पथराव होता देख जान बचाकर भाग गई। ग्रामीणों के पथराव कर वनविभाग की गाडिय़ों के शीशे तोड़ दिए। ग्रामीणों के वनविभाग की टीम के कब्जे से हाइड्रा मशीन को छुड़ा लिया गया। हालांकि पुलिस ने पहुंच ग्रामीणों को खदेड़ कर हाइड्रा मशीन को कब्जे में लिया गया। जिसे पुलिस ने वनविभाग के सुपुर्द कर दिया।