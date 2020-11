पटना के पालीगंज में पूर्व मुखिया की हत्या, हमलावर मौके से फरार

नई दिल्ली। बिहार में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने से पहले हिंसक वारदातों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। रविवार की सुबह पटना के पालीगंज में बाइक सवार हमलावरों ने मॉर्निंग वाक पर निकले पूर्व मुखिया संजय वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी। पूर्व मुखिया की हत्या के बाद हमलावर मौके से फरार होने में सफल रहे।

Bihar: Former mukhiya Sanjay Verma shot dead in Patna's Paliganj earlier today. Police reached the incident site; further investigation underway.