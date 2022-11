यमुना एक्सप्रेस वे पर ट्रॉली बैग में मिली लड़की की लाश का खुला राज, पिता ने ही की थी हत्या

यमुना एक्सप्रेस वे पर मथुरा में बीते दिनों लाल रंग के एक ट्रॉली बैग में एक लड़की लाश मिली थी। पुलिस ने इस केस का खुलासा कर दिया है। यह मामला ऑनर कीलिंग का निकला। पिता ने ही बेटी की हत्या कर उसकी लाश को मथुरा में हाईवे किनारे फेंक दिया था।

Dead body in Trolley bag at Yamuna Expressway: मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे की सर्विस रोड पर ट्रॉली बैग में मिली लड़की की लाश मामले का पुलिस का खुलासा कर दिया है। इस मामले की जो सच्चाई सामने आई है, उसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान है। यह मामला ऑनर किलिंग का निकला है। पिता ने ही अपनी इकलौती बेटी की हत्या कर उसकी लाश को ट्रॉली बैग में रखकर हाई वे किनारे फेंक दिया था।

Girl's dead body found inside trolley bag on Yamuna Expressway Police says this was Honour killing father killed his daughter