गुरुग्राम में 14 साल की छात्रा से दरिंदगी, स्कूल से अगवा कर 3 युवकों ने किया गैंगरेप, वीडियो भी किया वायरल

नई दिल्लीPublished: Mar 13, 2023 11:44:10 am

Gurugram Gang Repe Case: हरियाणा की हाईटेक सिटी गुरुग्राम से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां 14 साल की छात्रा के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। छात्रा को स्कूल से अगवा कर तीन युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। मामला सामने आने पर पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

Gurugram: 14-year-old school girl raped by three boys, make video viral, probe on