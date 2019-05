गुरुग्राम में नमाज पढ़कर लौट रहे युवक से मारपीट, पुलिस ने बताया मामूली घटना

नई दिल्‍ली। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में एक बार फिर हिंदू-मुस्लिम विवाद सामने आया है। मामला गुरुग्राम के सदर बाजार क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि शनिवार देर रात नमाज पढ़कर लौट रहे एक युवक से कुछ लड़कों ने सिर से टोपी उतारने को कहा। ऐसा न करने पर युवकों ने नमाजी युवक के साथ मारपीट की और टोपी उतारकर फेंक दिया। फिलहाल थाना पुलिस पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

सुमनलता अंबरीश ने मेहनती कार्यकर्ताओं को बताया मांड्या से जीत का असली हकदार

Gurugram: A man says he was assaulted in Sadar Bazar by 5-6 youths for wearing traditional skull cap last night; says, "One of them threatened me, saying wearing cap was not allowed in the area. I said I am coming back after offering namaz . They removed my cap & slapped me." pic.twitter.com/LQlJ8IZzLn