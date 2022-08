गुरुग्रामः बार में छेड़छाड़ और मारपीट के आरोप में 6 बाउंसर्स व मैनेजर गिरफ्तार, आईटी मैनेजर के साथ की थी मारपीट

Gurugram:गुरुग्राम पुलिस ने एक बार के छह बाउंसर और मैनेजर को छेड़छाड़ और मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया है। इन सभी पर आरोप है कि बीते दिनों बार में महिला मित्र के साथ एक ग्राहक के साथ जमकर मारपीट की थी।

Published: August 11, 2022 10:48:07 am

