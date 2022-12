हरियाणाः लाश का इलाज करता रहा हॉस्पिटल, बनाया 14 लाख का बिल, परिजनों का हंगामा

Submitted by:

Haryana News: डॉक्टरों को धरती पर भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। लेकिन कई बार डॉक्टर और हॉस्पिटल प्रबंधन पैसे की लालच में कुछ ऐसा जाते है, जिससे इस पेशे पर सवाल खड़े होते है। ऐसा ही एक मामला हरियाणा के सोनीपत से आया है। यहां के FIMS Hospital पर मरीज की मौत के बाद भी बिल बढ़ाने के लिए इलाज करने का गंभीर आरोप लगा है।

Hospital in Sonipat Accused of Treating dead body relatives create ruckus outside