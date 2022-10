दिल्ली पुलिस ने ऐसे सेंडिकेट का भंडाफोड़ किया है जो दिल्‍ली-NCR से मोबाइल चोरी करके सस्ते दामों में नेपाल में बेच रहा था। पुलिस ने इस मामले का भंडाफोड़ करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले की आगे की जांच के लिए एसीपी देवेंद्र सिंह और इंस्पेक्टर मुकेश कुमार की टीम बनाई गई है।

देश के विभिन्न इलाकों से चोरी हुए मोबाइलों को बेचने के लिए नेपाल सबसे आसान मार्केट बनता जा रहा है। यहां चोरी या लूटे गए मोबाइल्स बहुत ही आसानी से बेचे जा रहे हैं। ज्यादातर मोबाइलों के IMEI नंबर को बदला जाता है। इसके बाद नेपाल के मार्केट में बहुत ही आसानी से बेच दिया जाता है। दिल्ली पुलिस ने ऐसे ही एक सेंडिकेट का भंडाफोड़ किया है कि दिल्ली-NCR में मोबाइल चोरी करके नेपाल में बहुत ही आसानी से बेंच देता था। पुलिस ने तीन आरोपियों को पकड़ा है, जिनकी पहचान मध्य दिल्ली के नईम व फरमान और जामा मस्जिद के चुड़ीवाला के अमिर के रूप में हुई है।

How stolen mobiles were routed to Nepal, sold at cheaper rates