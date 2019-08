जम्मू-कश्मीर: भारतीय सेना ने पाकिस्तान को भेजा घुसपैठियों के शव ले जाने का प्रस्ताव

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के केरन सेक्टर में भारतीय सेना ( Indian army ) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी सेना के BAT के 5 से 7 कमांडो को मार गिराया है। इसके साथ ही सेना ने सीमा पर पाक BAT (बॉर्डर एक्शन टीम) की बड़ी घुसपैठ के प्रयास को नाकाम कर दिया। अब भारतीय सेना ने पाक सेना को LOC पर मारे गए आतंकियों के शव ले जाने का प्रस्ताव दिया है।

Indian Army: Have offered Pakistan Army to take over the dead bodies(of 5-7 Pak BAT army regulars/terrorists). Pakistan Army has been offered to approach with white flag and take over the dead bodies for last rites,they are yet to respond. pic.twitter.com/x1mF7yHSyv