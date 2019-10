जम्मू-कश्मीर: अनंतनाग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी, सेना ने 3 आतंकियों को घेरा

नई दिल्‍ली। कश्मीर घाटी के अनंतनाग में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मंगलवार और बुधवार की दरम्‍यानी रात से मुठभेड़ जारी है। सुरक्षाबलों ने अनंतनाग के जंगलों में तीन आतंकियों को घेर रखा है। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक फिलहाल दोनों तरफ से बड़े पैमाने पर गोलीबारी जारी है।

जानकारी के मुताबिक अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके में आतंकियों के साथ सेना के जवानों की मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षाबलों को यहां आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस और सेना के जवानों ने उनका मुंहतोड़ जवाब दिया है। अभी तक किसी आतंके के मारे जाने की सूचना नहीं है।

Kashmir Zone Police: Encounter underway at the outskirts of Anantnag. More details awaited. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/f4wYYOpI2v