Jaipur News: खाली भूखंडों से ​मिट्टी चोरी का खेल, पुलिस के शिकंजे से आरोपियों में मचा हड़कंप

जयपुर. शहर में खाली भूखण्डों से मिट्टी चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। यह अवैध गतिविधि भूखण्डों को नुकसान पहुंचाने के साथ मिट्टी माफिया को भी पैर जमाने का मौका दे रही है। प्रताप नगर क्षेत्र में खाली भूखण्डों से मिट्टी चोरी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पुलिस ने मिट्टी माफिया पर सख्ती की तैयारी कर ली है। एक कंपनी के प्लॉट से चार फीट तक खुदाई और चारदीवारी तोड़कर मिट्टी चुराने का मामला सामने आने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। कंपनी के प्रतिनिधि आकाश गोयल ने 9 अक्टूबर को प्रताप नगर थाने में मामला दर्ज करवाया था। उन्हें सूचना मिली थी कि जेसीबी और तीन डंपरों से प्लॉट की चारदीवारी तोड़कर मिट्टी चुराई जा रही है।