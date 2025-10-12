Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Jaipur News: खाली भूखंडों से ​मिट्टी चोरी का खेल, पुलिस के शिकंजे से आरोपियों में मचा हड़कंप

प्रताप नगर क्षेत्र में खाली भूखण्डों से मिट्टी चोरी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पुलिस ने मिट्टी माफिया पर सख्ती की तैयारी कर ली है। एक कंपनी के प्लॉट से चार फीट तक खुदाई और चारदीवारी तोड़कर मिट्टी चुराने का मामला सामने आने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Oct 12, 2025

जयपुर में खाली प्लॉटों से मिट्टी चोरी का खेल, पत्रिका फोटो

जयपुर. शहर में खाली भूखण्डों से मिट्टी चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। यह अवैध गतिविधि भूखण्डों को नुकसान पहुंचाने के साथ मिट्टी माफिया को भी पैर जमाने का मौका दे रही है। प्रताप नगर क्षेत्र में खाली भूखण्डों से मिट्टी चोरी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पुलिस ने मिट्टी माफिया पर सख्ती की तैयारी कर ली है। एक कंपनी के प्लॉट से चार फीट तक खुदाई और चारदीवारी तोड़कर मिट्टी चुराने का मामला सामने आने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। कंपनी के प्रतिनिधि आकाश गोयल ने 9 अक्टूबर को प्रताप नगर थाने में मामला दर्ज करवाया था। उन्हें सूचना मिली थी कि जेसीबी और तीन डंपरों से प्लॉट की चारदीवारी तोड़कर मिट्टी चुराई जा रही है।

भारी कीमत में बेच रहे मिट्टी

प्रताप नगर क्षेत्र में खाली प्लॉटों से चोरी की गई मिट्टी को माफिया भारी कीमतों पर बेच रहे हैं। एक डंपर मिट्टी लगभग चार हजार रुपए तक बिक रही है, जबकि ट्रॉली का रेट एक हजार से बारह सौ रुपए के बीच है। जिससे माफिया मुफ्त की मिट्टी से लाखों रुपए कमा रहे हैं।

पुलिस जुटा रही जानकारी

थानाप्रभारी राजेन्द्र शर्मा ने बताया कि मामले में मुकेश मेहता का नाम सामने आया है। जिसके कहने से मिट्टी खोदी जा रही थी। पुलिस उसकी जानकारी जुटा रही है, जेसीबी और डंपर चालकों के बारे में भी पता किया जा रहा है। क्षेत्र में पुलिस की गश्त भी बढ़ाई गई है।

तलाश में जुटे, बढ़ाई सतर्कता

पत्रिका में मामले की खबर छपने के बाद मिट्टी माफिया भूमिगत हो गए हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है और सतर्कता बढ़ा दी है। पुलिस अधिकारियों ने कहा,दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाली भूखण्डों की निगरानी की जा रही है।

