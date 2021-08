Jammu-Kashmir: कुलगाम में आतंकियों ने BJP नेता की गोली मारकर की हत्या

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ लगातार की जा रही कार्रवाई से बौखलाए आतंकी बीते कुछ दिनों से किसी बड़े हमले को अंजाम देने की कोशिश में जुटे हैं। अब एक बार फिर से आतंकियों ने भाजपा के एक बड़े नेता को निशाना बनाते हुए गोली मारकर हत्या कर दी है।

जानकारी के अनुसार, मंगलवार (17 अगस्त) को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के ब्राजलू-जागीर इलाके में आतंकवादियों ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। भाजपा नेता की पहचान जावेद अहमद डार के रूप में हुई है। वह पिछले तीन वर्षों से होमशालीबाग निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा प्रभारी थे।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा नेता को उनके घर के बाहर प्वाइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस बीच, कश्मीर भाजपा मीडिया सेल के प्रमुख मंजूर अहमद ने हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा, "भाजपा कुलगाम में होमशालिबाग के निर्वाचन क्षेत्र अध्यक्ष जावीद अहमद डार की आतंकवादियों द्वारा हत्या की निंदा करती है।"

सुरक्षाबलों ने इलाके की घेराबंदी कर शुरू की तलाशी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हमले की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारियों की एक टीम मौके पर पहुंच गई है और आतंकियों को पकड़ने के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। इससे पहले पिछले हफ्ते, भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष गुलाम रसूल डार और एक सरपंच और उनकी पत्नी जवीरा बानो की जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग के लाल चौक पर कथित तौर पर लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

भाजपा महासचिव तरुण चुग ने हत्या की निंदा करते हुए इसे कायरतापूर्ण कृत्य करार दिया। जम्मू-कश्मीर के पार्टी प्रभारी तरुण चुग ने एक बयान में कहा "पाकिस्तान के ISI समर्थित आतंकवादी हताश महसूस कर रहे हैं और केंद्र शासित प्रदेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बिगाड़ने के लिए भाजपा नेताओं को निशाना बना रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि यह आतंकवादियों का एक कायराना कृत्य है जो पार्टी के लिए काम करने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं के दृढ़ संकल्प की पुष्टि करेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जम्मू-कश्मीर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के सपने को साकार करने में मदद करेगा।

