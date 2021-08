जम्मू कश्मीर: अनंतनाग में बड़ा आतंकी हमला, BJP नेता और पत्नी की गोली मारकर हत्या

श्रीनगर। स्वतंत्रता दिवस से पहले आतंकी हमले की आशंका को लेकर जम्मू-कश्मीर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में अलर्ट है। इस बीच, आतंकियों ने जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक बड़े हमले को अंजाम दिया है। आतंकियों ने सोमवार को अनंतनाग में भाजपा किसान मोर्चा के नेता और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी।

एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि आतंकियों ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में कुलगाम जिले के भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी की गोली मार दी। गंभीर अवस्था में दोनों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया लेकिन दोनों ने दम तोड़ दिया।

पुलिस के मुताबिक, लाल चौक अनंतनाग में रेडवानी कुलगाम के सरपंच गुलाम रसूल डार किराए के मकान पर रहते थे, जहां बंदूकधारियों ने घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की। इस फायरिंग में डारऔर उनकी पत्नी को गोली लग गई और वे दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। बता दें कि, कुलगाम के रेडवानी निवासी रसूल डार सरपंच भी थे। पिछले साल उन्होंने जिला विकास परिषद का चुनाव भी लड़ा था। लेकिन वे हार गए थे।

#UPDATE | Gulam Rasool Dar, Kulgam BJP Kisan Morcha president, and his wife died in an attack by terrorists in Anantnag: Jammu & Kashmir BJP leader Altaf Thakur



(Visuals from the spot, deferred by unspecified time) pic.twitter.com/1bV80iKFKb — ANI (@ANI) August 9, 2021

मनोज सिन्हा, महबूबा मुफ्ती ने की हमले की निंदा

आपको बता दें कि हमले के बाद पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने घटनास्थल का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि दोनों हाल तक एक सुरक्षित होटल में रह रहे थे, लेकिन उनके अनुरोध के बाद दोनों के किराए के मकान पर रहने की अनुमति दी गई थी।

उन्होंने इस हमले के पीछे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के हाथ होने की बात कही है। इधर, इस बर्बर हमले को लेकर जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, पीडीपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती व जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कड़ी निंदा की है।

रविंद्र रैना ने वीडियो ट्वीट में कहा 'कायर पाकिस्तानी आतंकवादीयों ने कश्मीर के कुलगाम जिले के भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्री गुलाम रसूल डार साहब,उनकी धर्मपत्नी जवाहिरा जी की निर्मम हत्या कर दी है। कायर पकिस्तानी आतंकवादयों को इस पाप की भारी कीमत पाकिस्तानी चुकानी पडेगी।'

I strongly condemn brutal terrorist attack on the Sarpanch GH Rasool Dar and his wife Jawhara Banoo of Redwani Bala,Kulgam.This is an act of cowardice & perpetrators of violence will be brought to justice very soon. My deepest condolences to bereaved family in this time of grief. — Office of LG J&K (@OfficeOfLGJandK) August 9, 2021