Jammu-Kashmir :  कुलगाम में लश्कर का एक आतंकी गिरफ्तार

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में स्टेट पुलिस और 34 राष्ट्रीय राइफल्स ने एक संयुक्त अभियान चलाकर बड़ी सफलता हासिल की है। आातंकियों के खिलाफ जारी अभियान के दौरान सेना ने रविवार को लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। आतंक के पास से विस्फोटक सामग्री और हथियार भी बरामद हुए हैं। स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल लश्कर के गिरफ्तार आतंकी से पूछताछ जारी है। बता दें कि जम्मू-कश्मीर में डीडीसी चुनाव के रिजल्ट के बीच कुलगाम जिले में आतंकवादियों की पुलिस और सुरक्षा बलों से मुठभेड़ हुई थी।

Kulgam Police along with 34 Rashtriya Rifles arrested a terror associate of proscribed outfit Lashkar-e-Taiba. Incriminating materials & explosive substance recovered; Case registered: Kulgam Police#JammuAndKashmir