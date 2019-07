जम्मू-कश्मीर: त्राल के जंगलों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, एक आतंकी ढेर

नई दिल्ली। बड़ी खबर जम्मू-कश्मीर ( jammu kashmir ) से आ रही है। पुलवामा ( Pulwama ) के त्राल के जगंलों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ (Encounter between terrorists and security forces) लगातार जारी है। इस मुठभेड़ में एक आतंकी के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। इसके अलावा जवानों ने कई हथियार भी बरामद किए हैं।

#UPDATE Tral encounter: Body of a Terrorist has been recovered. Search continues. #JammuAndKashmir https://t.co/HCfHPuChUp

जानकारी के मुताबिक, मंगलवार देर रात सुरक्षाबलों के जानकारी मिली थी कि त्राल में कुछ आतंकी गश्त लगाए बैठे हैं, जो घाटी में किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। सूचना मिलने पर भारतीय सुरक्षाबलों ने बुधवार सुबह इलाके में ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन के दौरान नागबल वन क्षेत्र में छिपे आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में भारतीय सेना की ओर से फायरिंग की जारी है। फिलहाल, इस मुठभेड़ में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस मुठभेड़ को लेकर अभी ज्यादा जानकारी का इंतजार है।

Jammu & Kashmir: An exchange of fire between terrorists and security forces is underway in forests of Tral area of Pulwama district. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/YmuXVT0arc