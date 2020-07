Jammu Kashmir: Kulgam में एक बार फिर Encounter, सुरक्षाबलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) संकट के बीच जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) में आतंकी गतिविधि थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुलगाम ( Kulgam ) में एक बार फिर सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ ( Encounter ) शुरू हो गई है। इस एनकाउंटर में अब तक तीन आतंकियों ( Terrorists ) के मारे जाने की खबर है। जबकि, तीन जवान घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल, मुठभेड़ जारी है और सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है।

Encounter में तीन आतंकी ढेर

जानकारी के मुताबिक, सुरक्षाबलों को सूचना मिली थी कि कुलगाम ( Encounter in Kulgam ) के नागनद चिमर इलाके में कुछ आतंकी छिपे हैं और बड़ी वारदात देने की योजना बना रहे हैं। खुफिया सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस ( Jammu Kashmir Police ) और CRPF की टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर इलाके में घेराबंदी शुरू कर दी। सर्च ऑपरेशन ( Search Operation ) में जवानों को पता चला कि आतंकी एक घर में छिपे हैं। सुरक्षा बलों को देखते हुए आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षाबलों की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की गई। दोनों ओर से फायरिंग ( Firing ) शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने अब तक तीन आतंकियों को मार गिराया है। जबकि, मुठभेड़ में तीन जवान भी घायल बताए जा रहे हैं। वहीं, सुरक्षाबलों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए लोगों से घरों में रहने की अपील की है। बताया जा रहा है कि कुछ और आतंकी अभी इलाके में छिपे हुए हैं। फिलहाल, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है।

#UPDATE Another unidentified terrorist killed (total 3) in the encounter at Kulgam. Incriminating materials including arms & ammunition recovered. Search operation underway: Jammu & Kashmir Police